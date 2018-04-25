تونس 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسبدأت بالعاصمة التونسية اليوم، أعمال ندوة ينظمها اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" بالتعاون مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء تحت عنوان "نفاذ الصحفيات العاملات بوكالات الأنباء العربية إلى مواقع القرار"، بمشاركة ممثلين عن وكالات الأنباء العربية الأعضاء في الاتحاد.وأوضح الأمين العام لاتحاد وكالات الأنباء العربية الدكتور فريد أيار في كلمة الافتتاح، أن الندوة تركز على عمل المرأة الصحفي في وكالات الأنباء العربية وأهمية تمكينها ودعمها في جميع قطاعات العمل الإعلامي بما في ذلك المناصب القيادية، معرباً عن أمله أن ينتج عن الندوة توصيات ومقترحات تخدم عمل المرأة في قطاع صحافة الوكالة عموماً.وتبحث الندوة التي تستمر يومين عدة موضوعات حول العمل الصحفي للمرأة في وكالات الأنباء العربية.// انتهى //01:03ت م