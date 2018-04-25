بيروت 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسوقعت الدكتور الأكاديمية اللبنانية زينة حبلي الزعتري كتابها "العلاقات اللبنانية - السعودية" الصادر عن "دار النهضة"، الذي يتضمن معلومات قيمة تغني المكتبة العربية فيما يخص العلاقات اللبنانية - السعودية المشتركة.جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم اليوم في بلدية مدينة صيدا اللبنانية بحضور الوزير المفوض القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بخاري، بالإضافة إلى هيئات سياسية واجتماعية وتربوية وعائلة المؤلفة .واستعرضت المؤلفة في بداية كتابها مراحل إعدادها لدراسة الكتاب والصعوبات التي واجهتها والمحطات التي تناولها الكتاب، وقالت : "موضوع كتابي يدور حول البحث في المسار التاريخي الذي سلكته العلاقات اللبنانية - السعودية بين عامي 1943- 1990، أما المحطات التاريخية التي تركت أثراً على هذه العلاقات فهي تنطلق من الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية والدولية التي رافقت استقلال لبنان، حيث أقام سلطته الوطنية المستقلة عن سلطة الانتداب التي استمرت قرابة ربع قرن من الزمن".// انتهى //01:19ت م