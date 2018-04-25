طرابلس 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسقدم وفد من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي اليوم إحاطة حول مشروع الدستور لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، بمقر البعثة الأممية في طرابلسبحضور سفراء وممثلين عن عدة دول مهتمة بالملف الليبي، وخبراء في القانون الدستوري محليين ودوليين.واستعرض الوفد الجهود التي بذلت حتى إنجاز مشروع الدستور، والإطار القانوني اللازم لإجراء استفتاء على مشروع الدستور.// انتهى //03:33ت م