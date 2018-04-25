واشنطن 08 شعبان 1439 هـ الموافق 24 أبريل 2018 م واسقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن باحثين تمكنوا من اكتشاف أحد أسرار الكوكب الغازي أورانوس.وكان الباحثون قد تساءلوا منذ فترة طويلة عن السبب وراء تشكل سحب في الكوكب الذي يبعد نحو 9ر2 مليار كيلومتر عن الشمسوذكرت ناسا في بيان صحفي: "حتى بعد عقود من المراقبة وزيارة مركبة الفضاء فوياجر 2 التابعة لناسا، احتفظ أورانوس بسر خطير وهو تكوين سحبه".وقالت ناسا إن الباحثين تحققوا الآن من أحد المكونات الرئيسية للسحب وهو كبريتيد الهيدروجين وهو غاز ذو رائحة نفاذة يتجنبه معظم الأشخاص (رائحة البيض الفاسد).وتوصل فريق بحثي عالمي إلى الاستنتاج بعد استخدام مقياس الطيف لتحليل الأشعة تحت الحمراء من أورانوس التي التقطها تلسكوب "جيميني نورث" في هاواي.وكان العلماء يشتبهون بقوة في وجود غاز كبريتيد الهيدروجين هناك دون التأكد منه.// انتهى //04:50ت م