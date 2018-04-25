الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يدشن مشروع القدية.. السبت المقبلالملك سلمان يستعرض مع عدد من قادة الدول أوجه التعاونالقيادة تهنئ ماريو عبدو بينيتيز الفائز بالانتخابات الرئاسية في الباراغواي«الشؤون الاقتصادية» يطلق برنامج التخصيصإقرار جدول المقابل المالي لخدمات هيئة الأرصاد وحماية البيئةالموافقة على نظام الرهن التجاريتوظـيف 30 مـليار دولار من إنفاق السعوديين في الخارج لتنمية الاقتصاد الداخليالجبير: على قطر دفع ثمن وجود القوات الأميركية في سوريةالأوبرا المصرية تحيي أولى حفلاتها في المملكة.. الليلةمركز الملك سلمان للإغاثة يقيم إفطار صائم في السودانمحاكمة متهمين أيدا تنظيم داعش الإرهابيمصرع الصماد.. يعجل انهيار الحوثيين ويكشف انكسارهمدعوات لاستعادة «جنيف».. غداة مؤتمر مستقبل سوريةنظـام الأسـد يعـرقـل الإغاثة ويقتل المدنيينرعب «عجلات الموت» يعود في كندا// يتبع //06:01 ت م 03:01جمت