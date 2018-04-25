الصحف السعودية
الأربعاء 1439/8/9 هـ الموافق 2018/04/25 م واس
الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يدشن مشروع القدية.. السبت المقبل
الملك سلمان يستعرض مع عدد من قادة الدول أوجه التعاون
القيادة تهنئ ماريو عبدو بينيتيز الفائز بالانتخابات الرئاسية في الباراغواي
«الشؤون الاقتصادية» يطلق برنامج التخصيص
إقرار جدول المقابل المالي لخدمات هيئة الأرصاد وحماية البيئة
الموافقة على نظام الرهن التجاري
توظـيف 30 مـليار دولار من إنفاق السعوديين في الخارج لتنمية الاقتصاد الداخلي
الجبير: على قطر دفع ثمن وجود القوات الأميركية في سورية
الأوبرا المصرية تحيي أولى حفلاتها في المملكة.. الليلة
مركز الملك سلمان للإغاثة يقيم إفطار صائم في السودان
محاكمة متهمين أيدا تنظيم داعش الإرهابي
مصرع الصماد.. يعجل انهيار الحوثيين ويكشف انكسارهم
دعوات لاستعادة «جنيف».. غداة مؤتمر مستقبل سورية
نظـام الأسـد يعـرقـل الإغاثة ويقتل المدنيين
رعب «عجلات الموت» يعود في كندا
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