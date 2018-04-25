المجمعة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم غدٍ الخميس حفل تخريج الدفعة التاسعة من طلاب جامعةُ المجمعة للعامِ الجامعي 1438هـ - 1439هـ ، وذلك في المسرح الرئيس بالمدينة الجامعية بالمجمعة, بحضور أصحاب السمو الأمراء ، وقيادات الجامعة ، ورؤساء المراكز والدوائر الحكومية ، وأولياء أمور الطلاب وعدد من الأهالي, كما يتفضل سموه الكريم خلال الحفل بتكريم الفائزين بجائزة الجامعة لخدمة المجتمع، والطلاب المتفوقين من الخريجين .ورفع معالي مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن بهذه المناسبة, شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمونه للتعليم بشكل عام ، وللجامعة خصوصاً من دعم لامحدود ، مشيراً إلى أن ما تم توفيره من إمكانات وتجهيزات ستسهم بشكل مباشر في الرقي بالعملية التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية متطورة.وقدم شكره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته الكريمة وتشريفه لحفل التخرج وتكريمه الفائزين بجائزة الجامعة لخدمة المجتمع ، عاداً رعاية سموه داعماً ودافعاً معنوياً مهماً لجميع طلاب الجامعة، كما شكر معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على ما تلقاه الجامعة من دعم ومتابعة وتوجيه من قِبل وزارة التعليم مما كان له أبلغ الأثر فيما وصلت إليه الجامعة في وقت قصير من تقدم ورقي ومنجزات في شتى المجالات .كما أعرب معاليه عن سعادته بتخريج الدفعة التاسعة من طلاب الجامعة ، داعياً الله العلي القدير أن يوفقهم ويسدد خطاهم، وأن يكونوا لَبِنَات صالحة ، مساهمين في رفعة وبناء وطنهم ، وأن يحققوا تطلعات آبائهم وأمهاتهم ومجتمعهم .// انتهى //06:12ت م