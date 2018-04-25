الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولأ للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الرياض ، القصيم ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، الشرقية ). فيما تهطل امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ،نجران ،مكة المكرمة).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .// انتهى //07:43ت م