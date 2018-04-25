الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واستعقد أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يوم غد الخميس ورشة عمل في مقر أمانة اللجنة بمدينة الرياض, للإعداد المبكر لتنظيم مؤتمر "نبراس الأول" الذي صدر الأمر السامي الكريم بعقده كل خمس سنوات، بهدف الحد من الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة, ومن المتوقع إقامة هذا المؤتمر في الربع الثاني من العام القادم 1440هـ برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بحضور عدد من الوزراء والمعالي أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وعدد كبير من المسؤولين والمهتمين, وعدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة والقطاع الخاص ونخبة من المختصين والباحثين وممثلين عن الشباب للخروج برؤية واضحة لأهداف ومحاور ومواضيع هذا المؤتمر الوطني المهم .وتهدف أمانة اللجنة من خلال عقد هذه الورشة إلى إشراك المجتمع بكامل مؤسساته وأفراده في التخطيط لهذا المؤتمر بما يضمن نجاحه, بهدف الحد من الطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة.ووفقاً لتحليل الوضع ومراجعة الاحتياج المحلي واستعراض المتطلبات الأساسية لإقامة مثل هذا المؤتمر، اتضح أهمية أن يتم تخصيص المؤتمر الأول كمؤتمر وطني, حيث صدرت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات, بأن يكون المؤتمر الأول وطنياً تشرف على تنظيمه أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات, ويهدف إلى مناقشة الوضع المحلي الراهن لظاهرة المخدرات, ومدى انتشارها, والتحديات التي تؤدي إلى تفاقمها والعوامل المساعدة في الحد من تطوراتها، وآلية تطوير السياسات والخطط اللازمة لمواجهتها.وسيشارك في هذا المؤتمر الجهات الوطنية المعنية بمواجهة المخدرات وعدد من الخبراء الوطنيين المختصين في ذات المجال والأكاديميين ونخبة من شباب الوطن لمناقشة المشكلة بِكُل شفافية ووضوح، بما يضمن اقتراح الحلول والخطط اللازمة لمواجهة المخدرات بفعالية وضمان الحد منها.// انتهى //07:44ت م