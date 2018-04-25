كانبيرا 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، بمقر الحلف في العاصمة البلجيكية بروكسل.وقال تيرنبول في بيان صادر عن مكتبه: " لقد ناقشنا عددًا من الملفات الأمنية ولا سيما تعاوننا الوثيق في أفغانستان ، حيث يجب علينا ألا نسمح مرة أخرى بأن يصبح هذا البلد ملاذًا للإرهابيين، لقد ظلت أستراليا لفترة طويلة أحد أكبر المساهمين من دول خارج الناتو في الجهود المبذولة في أفغانستان وسنظل دائمًا ملتزمين بقضايانا المشتركة ".// انتهى //07:45ت م