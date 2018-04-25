باندا آتشيه 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسقُتل عشرة أشخاص وجُرح العشرات غيرهم بعد اندلاع حريق في بئر نفطية في إقليم أتشيه بإندونيسيا.وتسببت بقعة نفطية بحريق كبير حوالي الساعة 1,30 صباحا (18,30 ت غ الثلاثاء) في منطقة سكنية، حيث امتدت ألسنة اللهب إلى ثلاثة منازل وكانت ما تزال خارج السيطرة عند الصباح.وذكرت الشرطة أنه جرى انتشال عشر جثث من موقع الحريق، ومن المتوقع أن تزيد حصيلة القتلى، بينما تم نقل الجرحى إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.وقدمت شركة النفط الوطنية بيرتامينا المساعدة لرجال الإطفاء الذين كانوا يعملون على إخماد النار.// انتهى //07:46ت م