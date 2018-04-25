طرابلس 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم ، بالأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد ، مشيرة إلى مواصلة الجيش الليبي تقدمه نحو مدينة درنة شرقا لتحريرها من الجماعات المسلحة.وأشارت الصحف إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع وفد من أعضاء اللجنة المكلفة من قبل القائد الأعلى بالمشاركة في اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية، وتم بحث ما تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التي عقدت بالعاصمة المصرية القاهرة والأشواط التي تم قطعها في سبيل توحيد المؤسسة العسكرية لتكون لبنة أساسية في بناء ليبيا الجديدة.وتطرقت إلى لقاء رئيس مجلس النواب عقيله صالح مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالمغرب ، مشيرة إلى أنه كان لقاء ودي وإيجابي، وتم تبادل وجهات النظر بين الطرفين حول الأوضاع السياسية في البلاد، كما تمت مناقشة موضوع تعديل الاتفاق السياسي.ولفتت الانتباه إلى تصريحات السفير البريطاني لدى ليبيا، فرانك بيكر، الذي أكد أن بلاده على استعداد للمساهمة في إعمار سرت، ودعم الأجهزة الأمنية وصيانة المؤسسات التعليمية والصحية وإنعاش الاقتصاد.م ر // انتهى //09:40ت م