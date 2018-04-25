الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسبدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، تطبيق الاختبارات المعرفية الإلكترونية على المتدربين في إحدى مراحل التأهيل الكشفي التي تقيمها الجمعية أو قطاعاتها .وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن الجمعية بدأت في تطبيق الاختبارات المعرفية على المتدربين في الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية - المرحلة الثالثة وقبل الأخيرة من مراحل الحصول على الشارة - لقيادة وحدة كشفية ، وذلك لقياس ما يمتلكه الأفراد من قدرات وإمكانات معرفية وعقلية للقيام بمهامهم في قيادة الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة بكفاءة وعلى أكمل وجه.وابان الفهد أن محتوى الاختبار يتم وضعه من مفوضي أمانة الجمعية، وأن ذلك الأمر سيطبق على جميع الدراسات المتقدمة القادمة والقائمة التي تنظمها أو تشرف عليها الجمعية ، مشيراً إلى أن الجمعية وضمن سياسة تنمية القيادات تمنح قطاعاتها الكشفية المختلفة تنظيم مثل تلك الدراسة ، على أن يحصل القطاع على موافقة الجمعية ، وأن يتم اختيار قائد الدراسة من قبل الجمعية ، والموافقة على أعضاء هيئة التدريب ، وأن يكون المتدربين مُسجلين بقاعدة بيانات الجمعية .// انتهى //09:41ت م