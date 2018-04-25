ينبع 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساستقبل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد بن خضر سبيه، أمس، القنصل العام الياباني في المملكة ماسايوكي مياماتو.واطلع القنصل الياباني على الفرص الاستثمارية المتاحة وما تقدمه الهيئة الملكية بينبع من تسهيلات للمستثمرين،إضافة إلى عرض عن مدينة ينبع الصناعية والتوسعات الإنشائية وآفاق الاستثمار المستقبلية.// انتهى //10:30ت م