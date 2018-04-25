عرعر 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأجرى مركز القلب بعرعر 30 عملية قلب مفتوح خلال الربع الأول من العام 2018 م، إضافة إلى إجراء 299 حالة قسطرة قلبية ناجحة.وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية للقلب أكثر من 7000 مراجع منهم 3196 خضعوا لتخطيط وتصوير طبي، و 4176 مراجعا استفادوا من الخدمات الطبية والعلاجية ،في حين سجلت 285 حالة مرضية محولة من مستشفيات المنطقة.يذكر أن صحة الحدود الشمالية توفر الخدمات الصحية عبر 12 مركزا طبيب متخصصا (مركز للقلب، 5 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما توفر الخدمة الطبية عبر 48 مركزا للرعاية الصحية الأولية.وبلغ عدد المراجعين للمستشفيات 1574068 مراجعا، و 904580 مراجعا للمراكز الصحية ، فيما أجريت في مستشفياتها 18769 عملية جراحية خلال العام 2017م.// انتهى //10:35ت م