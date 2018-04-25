الطائف 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساحتفت جامعة الطائف بتخريج دفعة جديدة من طلبة وطالبات الكليات الجامعية في محافظات رنية والخرمة وتربة للعام الدراسي 1438 /1439هـ .وأقيم الاحتفال بالتزامن في المحافظات الثلاث برعاية معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، وحضور ووكيل الجامعة المكلف الدكتور تركي المنصوري، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد الزهراني، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن بن عوض الأسمري.وبلغ عدد الطلبة الخريجين من الكلية الجامعية برنية 434 طالباً وطالبة، بواقع 54 طالبا و 89 طالبة من قسم العلوم الإنسانية ، و 73 طالبا و154 طالبة من قسم العلوم المالية والإدارية ، و27 طالبا و37 طالبة من قسم العلوم والتكنولوجيا .واحتفت الكلية الجامعية بمحافظة الخرمة بتخريج الدفعة السابعة من طلابها، قوامها 160 خريجاً في ثمانية تخصصات علمية وإنسانية، فيما احتفت الكلية الجامعية بتربة بتخريج 531 خريجاً وخريجة يمثلون الدفعة التاسعة.// انتهى //10:40ت م