نجران 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسنظمت الكلية التقنية للبنات بمنطقة نجران أمس، ورشة عمل حول "إعداد السيرة الذاتية" والاستعداد للمقابلة الشخصية، وذلك بمقر الكلية.واستهدفت الورشة الخريجات لتعريفهم بالمفاهيم العامة في كتابة السيرة الذاتية، والنقاط الواجب توفرها في السيرة الذاتية وأنواعها، واختيار معلومات السيرة، والمكونات الأساسية لها، وأبرز المهارات اللازمة لإجراء المقابلة الشخصية، والتهيئة قبلها، والتطبيق على أبرز الأسئلة الشائعة في المقابلات الشخصية، إلى جانب تنفيذ العديد من التجارب العملية لكتابة السيرة الذاتية.وتأتي الورشة ضمن أسبوع تهيئة الخريجات التي تنظمه الكلية.// انتهى //10:41ت م