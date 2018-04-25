أبها 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيها متقدما عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير اليوم تستمر حتى الساعة العاشرة مساء، تشمل مدينة أبها ومحافظات خميس مشيط وبيشة وتثليث وظهران الجنوب والحرجة وسراة عبيدة .وأشار بيان الهيئة إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية .ودعا المتحدث الإعلامي بالمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر عند قيادة السيارات في الطرق نظراً لما تشهده المنطقة من ضباب كثيف،والابتعاد عن بطون الأودية والمواقع التي تتجمع فيها المياه،فضلاً عن متابعة ما يصدر عن الدفاع المدني من تحذيرات وتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.// انتهى //10:45ت م