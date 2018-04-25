الخرطوم 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم إعلان نائب الرئيس السودانى حسبو محمد عبد الرحمن، نجاح بلاده في عملية جمع السلاح التي كانت تشكل أكبر مهدد للأمن القومي الاقتصادي والاجتماعي.وركزت على تأكيد مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم، حرص السودان على المضي قدماً في إنشاء شراكة استراتيجية مع بريطانيا في المجالات كافة بما فيها تحقيق السلام والتنمية وتفعيل الحوار الاستراتيجي بين البلدين.وأخبرت عن بدء مباحثات فنية بين وزارة الكهرباء السودانية، ونظيرتها المصرية في الخرطوم أمس، لتحضير خارطة طريق لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المشترك بين البلدين.ولفتت الانتباه إلى مواصلة ميليشيا الحوثي الإيرانية لليوم الثالث على التوالي احتجاز عدد من الشاحنات المحملة بمساعدات إنسانية في مدخل محافظة إب.ونشرت إعلان ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة يعقوب كيرن أمس، أن إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في سوريا ستتطلب من 200 - 300 مليار دولار على الأقل.م ر // انتهى //10:49ت م