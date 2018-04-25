شنغهاي 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واستراجعت أسعار النفط اليوم عن أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام الذي سجلته في الجلسة السابقة بفعل تأثر السوق بزيادة مخزونات الوقود والإنتاج في الولايات المتحدة.وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 73.71 دولار للبرميل في الساعة 0655 بتوقيت جرينتش بانخفاض 15 سنتا أو 0.2 % عن التسوية السابقة .وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.2 % إلى 67.58 دولار للبرميل وهو ما يقل أيضا عن المستويات المرتفعة المسجلة في نهاية 2014 .// انتهى //10:50ت م