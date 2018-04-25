مكة المكرمة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسكثفت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة من جولاتها الرقابية على المطاعم ومحلات توزيع وبيع المواد الغذائية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن البلدية شكلت فريقا رقابيا بالتعاون مع الإدارة العامة لصحة البيئة حيث تم الوقوف على العديد من المطاعم للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية, مشددًا على الدور الرقابي للمواطن و المقيم وتعاونهما مع البلدية في الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات.وأفاد ان الفرق صادرت كميات من اللحوم والمواد الغذائية المفتقدة للشروط الصحية ،كذلك سيارة نقل لحوم غير مرخصة .// انتهى //10:54ت م