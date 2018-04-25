الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسيشارك برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" في فعاليات أسبوع "كوميكس 2018م" الذي يُنظم في العاصمة العُمانية مسقط، خلال الفترة ما بين 23 حتى 28 أبريل 2018م، إذ يهدف البرنامج من خلال المشاركة لاستعراض مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، وما مرت به هذه المسيرة من تطورات حتى هذه الفترة.ويسعى برنامج "يسّر" إلى إطلاع زوار المعرض على ما حققته المملكة من إنجازات في مجال التحول الرقمي منذ أن انطلقت هذه المسيرة، فضلاً عن عرض ما يقدمه البرنامج من خدمات للجهات الحكومية في المملكة لتمكينها من تحقيق عدد من الإنجازات والجوائز على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.ويهدف برنامج "يسّر" من خلال هذه المشاركات الدولية إلى التعرف على أبرز إنجازات الجهات الحكومية على المستوى الإقليمي، والاستفادة من التجارب الحكومية في مجال التحول الرقمي، بالإضافة إلى الاطلاع على ما تقوم به الحكومات عن كثب في هذا الجانب، ضمن الجهود الرامية إلى دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.ويسعى برنامج "يسّر" لتقديم أحدث الحلول التقنية للجهات الحكومية لتمكينها من خدمة المستفيدين وفق أعلى درجات الأداء والموثوقية.// انتهى //10:54ت م