بغداد 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالمساعي التي تبذلها الحكومة العراقية لاسترداد الأموال ‏العراقية المهربة إلى الخارج.وتابعت الصحف انتخابات الدورة 21 لنقابة الصحفيين العراقيين التي جرت أمس والتي أسفرت عن احتفاظ النقيب ومعظم أعضاء مجلس النقابة بمناصبهم .وفي شأن محلي آخر أشارت الصحف إلى الجهود الدولية لمساعدة العراق في إعمار ما دمره ‏تنظيم" داعش" الإرهابي من مدن عراقية‏ .وفي الشأن الأمني أبرزت الصحف نفي قيادة العمليات العسكرية العراقية المشتركة وجود مباحثات عراقية - أمريكية بشأن عودة قوات البيشمركة الكردية إلى مدينة كركوك.وتناولت الخطط الأمنية لتأمين الناخب ومراكز الإقتراع أثناء عملية الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العراق في 12 مايو المقبل .م ر // انتهى //10:55ت م