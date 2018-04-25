عام / اهتمامات الصحف العراقية

الأربعاء 1439/8/9 هـ الموافق 2018/04/25 م واس
  • Share on Google+

بغداد 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واس
اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بالمساعي التي تبذلها الحكومة العراقية لاسترداد الأموال ‏العراقية المهربة إلى الخارج.
وتابعت الصحف انتخابات الدورة 21 لنقابة الصحفيين العراقيين التي جرت أمس والتي أسفرت عن احتفاظ النقيب ومعظم أعضاء مجلس النقابة بمناصبهم .
وفي شأن محلي آخر أشارت الصحف إلى الجهود الدولية لمساعدة العراق في إعمار ما دمره ‏تنظيم" داعش" الإرهابي من مدن عراقية‏ .
وفي الشأن الأمني أبرزت الصحف نفي قيادة العمليات العسكرية العراقية المشتركة وجود مباحثات عراقية - أمريكية بشأن عودة قوات البيشمركة الكردية إلى مدينة كركوك.
وتناولت الخطط الأمنية لتأمين الناخب ومراكز الإقتراع أثناء عملية الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العراق في 12 مايو المقبل .
م ر // انتهى //
10:55ت م