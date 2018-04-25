المدينة المنورة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأزالت أمانة منطقة المدينة المنورة 3702 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء خلال المدة 29 / 7 - 5 / 8 / 1439 هـ ، ضمن حملة "معالجة المنظر العام للتشوه البصري" التي تنفّذها الأمانة.وبين وكيل الأمين للتعمير المهندس أحمد العمري, أن الإدارة العامة للنظافة أمانة المنطقة بمشاركة البلديات الفرعية كثفت جهودها في معالجة التلوث البصري الناتج عن رصد مخلفات البناء بالأراضي الفضاء في مختلف الأحياء.وأكد ضرورة تعاون أصحاب الأراضي في الحفاظ على البيئة،والمنظر العام ، مبيناً أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين للأنظمة.// انتهى //11:00ت م