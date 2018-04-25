جيزان 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسنفذ القسم النسائي بجمعية التنمية الأسرية بجازان بالشراكة مع جمعية الشقائق بجدة وبرعاية من مؤسسة السبيعي الخيرية مساء أمس برنامجاً تدريبياً تحت عنوان" أمومة", وذلك في فندق أنتور بمدينة جيزان.ويهدف البرنامج الذي نفذته المدربة نجاة عقاب, بمشاركة 25 متدربة إلى تأهيل الأمهات المتدربات ليكن مربيات قادرات على إعداد جيل لديه قيم تمثل هويته الشرعية, والتعامل الصحيح والموزون مع متغيرات العصر، بحيث تستطيع الأم تحقيق النجاح التربوي وهي تتعامل مع المراحل المختلفة للأبناء, والخطوات المهمة لبناء الشخصية والتربية من خلال الصحبة والحزم والثقة والمساندة.// انتهى //11:02ت م