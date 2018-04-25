عمان 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسقررت الحكومة اليابانية منح مساعدات بقيمة أربعة ملايين دولار لصالح اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن الذين يعيشون أوضاعًا إنسانية قاسية .وأفاد بيان رسمي للسفارة اليابانية في عمان ، اليوم ، أن المساعدات تشمل المجالات الصحية والرعاية الطبية والطعام والحاجات الأساسية.وأوضح البيان أن المساعدات المخصصة للأردن بلغت 4 ملايين دولار لتحسين الوضع الصحي لنحو 43 ألف لاجىء ممن يعيشون في مخيمات اللاجئين السوريين، وتوفير الأدوية لنحو مليون لاجئ فلسطيني.م ر // انتهى //11:09ت م