هروب 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسافتتح محافظ هروب أحمد بن حسن الفيفي، أمس، معرض هروب الفوتوغرافي والتشكيلي الأول " لمسة وفاء"، وذلك بقاعة الجوري بقرية الجوف التابعة للمحافظة.وتجول المحافظ والحضور على مختلف أقسام المعرض الذي تنفذه محافظة هروب، مطلعاً على المشاركات المتنوعة للمصورين والفنانين التشكيليين من الموهوبين من أبناء المحافظة، إلى جانب ركن المشغولات اليدوية من أعمال الحرفيات والأسر المنتجة، وركن لصور شهداء الوطن من أبناء المحافظة .واستمع إلى عرض عن أبرز أهداف المعرض الذي يستمر لمدة يومين ويسعى لاستغلال المقومات الطبيعية التي تتميز بها محافظة هروب وإبراز جمال المحافظة والموروث الشعبي بها، وتشجيع المواهب الشابة وتقديمها.// انتهى //12:05ت م