عرعر 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسرفعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية مستوى الجاهزية للمراكز الميدانية في المنطقة، ومستوى التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.وأشارت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن منطقة الحدود الشمالية ستشهد اليوم نشاطا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة تؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية مع توقعات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ومن المتوقع استمرارها حتى مساء يوم الجمعة.ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي، المواطنين والمقيمين إلى متابعة ما يصدر من تنبيهات للدفاع المدني، والأرصاد ، حرصاً على سلامتهم.وشدد على أهمية اتباع إرشادات وتعليمات السلامة، مؤكداً ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة .// انتهى //12:18ت م