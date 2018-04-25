نجران 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسقدمت أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفيات منطقة نجران, خدماتها لـ 615.416 مراجعاً خلال النصف الأول من العام 1439 منهم 380636 مراجعاً لأقسام الطوارئ و234780 مراجعاً للعيادات الخارجية بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي, فيما بلغ عدد العمليات الجراحية 6126 عملية جراحية.وأوضحت الصحة في نجران أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك خالد استقبل 98.761 مراجعاً و 97.238 مراجعاً للعيادات, وذلك بواقع 31.8 % من مراجعي مستشفيات المنطقة البالغ عددها 10 مستشفيات, في حين بلغ عدد مراجعي الطوارئ بمستشفى نجران العام 35.566 مراجعاً و 25986 مراجعاً للعيادات, كما بلغ عدد مراجعي الطواري في مستشفى الصحة النفسية 1941 مراجعا, و8122 للعيادات الخارجية.وأفادت أن مستشفى شرورة من خلال أقسام الطوارئ استقبل 73.866 مراجعاً, مع تقديم الخدمات الصحية والاستشارية لـ31.040 في العيادات الخارجية.كما أظهرت الإحصائية استقبال 65.836 مراجعاً لأقسام الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال و28.986 للعيادات الخارجية, مع استقبال قسم الطوارئ بمستشفى حبونا العام لـ 23.995 مراجعاً, فيما بلغ عدد مراجعي العيادات 12.922 مراجعاً.فيما بلغ عدد مراجعي طوارئ مستشفى ثار العام 18.034 مراجعاً و8659 , في حين سجل مستشفى يدمه العام 32.144 مراجعاً للطوارئ و 9184 للعيادات وبلغ عدد المراجعين في ومستشفى خباش العام 20.968 مراجعاً و8091 مراجعاً للعيادات الخارجية مع استقبال مستشفى بدر الجنوب 9525 مراجعاً في الطوارئ, وبلغ عدد مراجعي العيادات 4552 مراجعاً.من جانب آخر وفي نقلة نوعية فقد أعلنت الصحة مؤخراً عن توسيع نطاق خدمات تطبيق " صحة " الذي يُقدم الاستشارات الطبية المرئية ويتيح لجميع المواطنين ومن أي مكان الحصول على استشارة طبية وجهاً لوجه مع أطبائهم ، حيث يشمل حالياً جميع مناطق المملكة.وتهدف الصحة إلى زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الاستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية, سعياً منها إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها وإتاحة الفرصة لهم للحصول على الاستشارات الطبية من المختصين، حيث تتلخص فكرة التطبيق بعد تنزيلهفي توفير خدمة التواصل المرئي والسمعي في الفترة من "الساعة 8 صباحاً وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع ومن 4 عصراً إلى 12 مساءً خلال إجازة نهاية الأسبوع " بحيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص وتُعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق ومن ثم يقوم بالرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها.يشار إلى أن الصحة قامت بإطلاق وتفعيل العديد من البرامج الخدمية النوعية بهدف تطوير آليات العمل والإرتقاء بمستويات الأداء وبما يسهم بإذن الله في تجويد وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكسب رضاهم.// انتهى //12:20ت م