ستوكهولم 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأظهر فرز أصوات الناخبين في الانتخابات العامة بجرينلاند احتفاظ حزب رئيس الوزراء الحالي كيم كيلسن بموقعه كأكبر قوة سياسية في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي في القطب الشمالي.وحصل حزب كيلسن الاشتراكي الديمقراطي على 2ر27% من الأصوات ولكن نتائجه تراجعت بـ1ر7% عن نتيجة انتخابات 2014 .وعادة ما تُمنح فرصة تشكيل الحكومة للحزب صاحب أكبر نسبة من الأصوات.من جهته قال رئيس وزراء جرينلاند كيم كيلسن في تصريح له " إنه سيتم دعوة جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان إلى محادثات ، وسنرى بعد ذلك إلى أي اتجاه تسير الأمور".// انتهى //12:21ت م