لندن 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم نفي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول مزاعم من الاتحاد الأوروبي بأن المملكة المتحدة ستؤجل محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأشارت الصحف إلى تحذير خبراء في الأمم المتحدة من وقوع كارثة إنسانية على غرار حلب في محافظة إدلب، وهي المنطقة الرئيسية الأخيرة التي لا تزال في أيدي قوات المعارضة السورية.وتطرقت إلى توصل المكسيك والاتحاد الأوروبي إلى اتفاقية على صفقة تجارية جديدة تبطل فعليا على التعريفات الجمركية بين الكتلتين.وتناقلت الصحف انخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل الدولار.م ك // انتهى //12:25ت م