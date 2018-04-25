جيزان 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساختتمت أمانة منطقة جازان، مساء أمس ، أسبوع الإبداع البلدي، الذي أقيم بمركز كادي مول التجاري واستمرت فعالياته لمدة أسبوع، بحضور أمين المنطقة عبدالله الدبيان.وحظيت فعاليات الإبداع البلدي، بمشاركة فريق "فخر جازان التطوعي ومشاركة فاعلة لشرائح المجتمع المختلفة، حيث اشتملت على تنظيم لقاءات مفتوحة مع المستفيدين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومناقشة الأفكار الإبداعية، ومرسم حر للأطفال، ومعرض للأمانة، وتعبئة استبيان إلكتروني من قبل المواطنين لقياس مدى الرضى عن الخدمات المقدمة لهم، والمقترحات المستقبلية.وأوضح مدير مكتب تحقيق الرؤية بالأمانة محمد حجازي, أن الفعاليات المقامة تأتي بالتزامن مع أسبوع الإبداع البلدي العالمي، وتهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية، وإبراز الأفكار الإبداعية، وإعطاء الفرصة لمختلف شرائح المجتمع المتخصصة لإيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، والإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومشاركتهم في الفعاليات التي تقام بالمراكز التجارية، والواجهات البحرية، والمتنزهات، مبرزاً في هذا الصدد أهمية الأفكار الإبداعية والمقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات والمشاركة المجتمعية وتطوير العمل البلدي.وأشار حجازي إلى أن الفعاليات استهدفت مختلف فئات المجتمع من الرجال والنساء والأطفال والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتحفيزهم على تقديم الآراء الإيجابية والسلبية لخدمات القطاع البلدي، وحصر وتوثيق الأفكار الإبداعية، والعمل على تبنيها.// انتهى //12:27ت م