نجران 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسزار وفد من مجلس الشورى أمس، المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية والأسواق الشعبية والتراثية بمنطقة نجران.واطلع الوفد على ما يحتويه موقع الأخدود من رسومات ونقوش والقلعة ورحى الأخدود الشهير، إلى جابن المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في الموقع.بعد ذلك زار وفد مجلس الشورى قصر الإمارة التاريخي، والاسواق الشعبية والتراثية بالوسط التاريخي بحي أبا السعود بمدينة نجران.وفي نهاية الزيارة قدم وفد مجلس الشورى الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ولصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية، ولسمو نائبه، وللقائمين على هذه الآثار الوطنية العريقة، على ما لسموه من حسن الاستقبال والتنظيم و الحفاظ على هذه الآثار الوطنية العريقة.من جانبه أبان مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح محمد آل مريح، أن منطقة نجران تحتضن العديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والسياحية التي جعلتها وجهة سياحية مميزة، حيث تشهد تلك الأماكن زيارات متواصلة من الزوار من داخل المملكة وخارجها.// انتهى //12:28ت م