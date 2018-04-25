طرابلس 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا استمرار القتال في مدينة سبها ، داعيةً جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس.وأكدت البعثة الأممية في بيان لها اليوم على ضرورة حماية المدنيين والمنشآت الصحية كما ينص عليه القانون الإنساني الدولي.يشار إلى أنه منذ يوم السبت الماضي قتل خمسة أشخاص و جرح آخرين إثر الإشتباكات في مدينة سبها.م ر // انتهى //12:37ت م