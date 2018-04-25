الدمام 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسرصدت فرق التفتيش البيئي لحملة الـ1001 منشأة في المنطقة الشرقية في يومها الثاني 157 مخالفة بيئية خلال تفتيش شمل 187 منشأة صناعية وتعدينية وزراعية.وأكد مدير عام المراقبة البيئية والالتزام البيئي المشرف العام على الحملة المهندس سليمان بن عبيد السنقوف , أن المخالفات التي رصدتها فرق التفتيش البيئي خلال جولاتهم التفتيشية تندرج معظمها تحت (عدم وجود ترخيص بيئي).وأشار إلى أن الفرق المكلفة بتنفيذ الحملتين في المنطقة الشرقية تكمل يومها الثاني بتكثيف التفتيش على المنشآت، حيث يأتي تنفيذ حملة الـ1001 منشأة في المنطقة الشرقية تزامنا مع الحملة الوطنية للمسح البيئي للساحل الشرقي بالمملكة من الحدود السعودية الكويتية إلى الحدود السعودية الإمارتية، وتهدف الحملتين إلى الوقوف على الوضع البيئي في المنشآت.وأوضح السنقوف أن الفرق التفتيشية البيئية للحملة الوطنية الثانية للمسح البيئي على الساحل الشرقي رصدت خلال اليوم الثاني 10 مخالفات بيئية خلال مسح ما يقارب 37% , والتي تقدر بطول 528 كيلو مترا من الساحل الشرقي ، حيث تم مسح 35 موقعا منها 21 منشأة ، و 3 مصبات , وعدد 11 مرافقا أخرى.ولفت إلى أن الحملات جاءت لترسيخ مفهوم التفتيش البيئي على المستوى الوطني , وخاصة لدى أصحاب المنشآت ولدى الجهات الحكومية المسؤولة عنها ، وكذلك لرفع مستوى الالتزام لدى المنشآت والمسؤولين عنها وإحاطتهم بأهمية المحافظة على البيئة والإجراءات الصحيحة للتعامل مع أي مشاكل أو طوارئ أو مستجدات بيئية ، واطلاع المسؤولين وأصحاب المنشآت ذات التأثير البيئي بأهمية تنفيذ إدارة بيئية مناسبة ووضع الخطط البيئية اللازمة لتشغيل المنشأة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:37ت م