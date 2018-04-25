مكة المكرمة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساختتمت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس، أنشطة وبرامج وفعاليات "مكتب وفاء"، لرعاية أبناء وبنات شهداء الواجب وأبناء وبنات منسوبي التعليم المتوفين للعام 1438 / 1439 هـ وذلك بمسرح الإدارة بالعزيزية، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة محمد الحارثي، ومدير عام إدارة شرطة العاصمة المقدسة اللواء فهد بن مطلق العصيمي، ومدير الإدارة العامة للمرور بمكة المكرمة العقيد باسم البدري، ومدير عام مستشفى قوى الأمن العقيد عبد الوهاب القرشي، ومدير عام مكاتب وفاء بالوزارة دخيل المطيري.وأشاد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة بجهود القيادة الحكيمة في خدمة ورعاية أبناء وبنات شهداء الواجب إيماناً منهم بالدور العظيم الذي قدمه آباؤهم لهذا الوطن المعطاء لينعم الوطن والمواطنون بالأمن والأمان، مؤكداً اهتمام ورعاية الدولة لأبناء المتوفين من المعلمين والمعلمات، لدورهم العظيم في التربية والتعليم وإعداد الأجيال .وتخلل الحفل فقرات تضمنت عرض مرئي بعنوان "عام من الإنجاز"، بالإضافة إلى أوبريت إنشادي.// انتهى //12:40ت م