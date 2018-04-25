الدمام 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساستعرضت شركة تطوير لتقنيات التعليم "تيتكو" أثناء مشاركتها بمعرض "بت" بقمة القيادة التعليمية، في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أبرز الاستراتيجيات التي تعمل عليها الشركة، ومنها برنامجها بوابة المستقبل المنصة التقنية التي تمثل إحدى مبادرات وزارة التعليم للتحول الوطني 2020م، والخاصة بالتحول نحو التعليم الرقمي.واستعرضت شركة تطوير خلال جناحها بالمعرض الذي اختتمت فعالياته أمس، جملة من أنظمة التعلم الإلكتروني، والبرامج والتطبيقات التي تستخدم من خلال بوابة المستقبل، من خلال كيفية تخطيط وتنفيذ وتقييم عمليات تعليمية محددة، وتوفر أنظمة التعلم الإلكتروني، ومنها المحتوى التعليمي التفاعلي، إضافةً إلى تمكن هذه البوابة من متابعة المشاركة الطلابية وتقييم أداء الطلبة، وتقديمها خدمات المناقشات التفاعلية للطلبة والمؤتمرات المرئية والمنتديات، والهادفة لرفع جودة التعليم وزيادة مستوى التحصيل العلمي للطلبة، وزيادة عدد المستفيدين من العملية التعليمية.وجاءت هذه المشاركة مؤكدةً على أن المبادرة قد اتخذت من الطالب والمعلم وهما نواة العملية التعليمية محوراً أساسياً في سعيها إلى توفير بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب وزيادة الحصيلة العلمية له كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية.وأشاد معالي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حسين بن إبراهيم الحمادي، خلال زيارته الجناح، بالاستراتيجيات التي يعمل على تطبيقها من خلال منصة رقمية فاعلة تتوافق مع رؤية م2030.من جانبه، أوضح رئيس قسم التبادل التجاري بشركة "تتكو" أحمد السحيباني، أن الجناح عزز مشاركة عدد من المناطق التعليمية التي يجري تطبيق البوابة بها، وأن هذه المبادرة تعمل على إيجاد بيئة تعليمية ممتعة من خلال التفاعل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين والاستفادة من إقبال الطلاب على التقنيات الحديثة، وتوجيههم للاستخدام الإيجابي لمنتجات التقنية وتوسيع عمليات التعليم والتعلم خارج نطاق الفصل الدراسي والبيئة المدرسية، وتمكين الطالب من المهارات الشخصية التي تجعله أكثر جاهزية للدراسات الجامعية وسوق العمل.// انتهى //12:45ت م