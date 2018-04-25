جدة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسسجل المعرض التجاري للأمن والسلامة والوقاية من الحرائق "إنترسك السعودية" المقام حالياً بمركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات, تنافس 170 شركة عارضة من 25 دولة حول العالم حاصداً أكثر من 100 محترف في صناعة الأمن والسلامة وأكثر من 500 علامة تجارية ، فيما يتعلق بتنمية العوائد غير النفطية .ويُعد المعرض فرصة للتواصل المباشر مع الموردين والاطلاع على أحدث التقنيات والحلول المتاحة في السوق، حيث يقدم أحدث الحلول وتقنيات الأمن والسلامة والحماية من الحرائق عبر 6 منتجات رئيسية تتمثل في الأمن التجاري ، وأمن المعلومات ، والسلامة والصحة ، والحرائق والإنقاذ ، والأمن الوطني والشرطة ، وأمن محيط المناطق والحماية المادية .ويستهدف المعرض 6 آلاف زائر وفق النجاحات الغير مسبوقة التي حققها العام الماضي، الأمر الذي دعم تواجد أسماء كبيرة في هذه الصناعة بالدورة الثانية للمعرض هذا العام التي تلبي الطلب المتنامي من الأمن والسلامة والحماية من الحرائق الذي يعد أحد أكثر الأسواق الواعدة في العالم، إضافة إلى أن المعرض يتصدر قائمة المعارض العالمية في المملكة ويتيح في الوقت نفسه للزوار مواكبة أحدث الابتكارات والتقنيات والخدمات المتاحة في هذا القطاع .ويُجسد المعرض النهضة الاقتصادية التي تعيشها المملكة التي تلعب دوراً إيجابياً في نمو الصناعة على مدى السنوات القليلة في الوقت الذي تستحوذ فيه على ما يقرب من نصف سوق الشرق الأوسط فيما يتعلق بقطاع الأمن والسلامة والحماية من الحرائق، كما يعد المعرض الحدث التجاري الإقليمي الأهم، ومنصة التواصل الأبرز لصناعات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق في العالم والذي يشهد إقبالاً عالمياً وإقليمياً .ويسعى المعرض لتوليد فرص أعمال جديدة للشباب السعودي في الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وفق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 واستقطاب الشركات المحلية والعالمية في هذا القطاع، حيث تشير التقديرات إلى أن القيمة الإجمالية لأسواق الأمن التجاري والوقاية من الحرائق والسلامة والأمن في المملكة بلغت 6.02 مليار دولار أمريكي في العام 2017م ، وستلعب أسعار النفط والانتعاش الاقتصادي دوراً إيجابياً في نمو الصناعة على مدى السنوات القليلة المقبلة .// انتهى //13:39ت م