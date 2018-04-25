نجران 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة سالم بن سعيد آل شفلوت، وذلك بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للأحوال المدنية بالمنطقة.وحث سمو الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز خلال اللقاء، على مضاعفة العمل والجهود لخدمة المواطنين في المنطقة ومحافظاتها بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظهم الله-، متمنياً سموه له التوفيق في مهام عمله الجديد.من جانبه عبر مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة نجران، عن شكره وتقديره لسموه نائب أمير المنطقة على توجيهاته التي ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن.// انتهى //13:47ت م