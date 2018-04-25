جدة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسنفّذت المديرية العامة للدفاع المدني، بمحافظة جدة اليوم، تجربة فرضية داخل أحد المحولات الكهربائية بمحطة توليد الكهرباء الثالثة بجنوب المحافظة، بمشاركة الجهات ذات العلاقة لقياس مدى الاستعداد والاستجابة لمواجهة أي طارئ لاسمح الله.وتهدف الفرضية إلى إبراز المعوقات وسبل معالجتها والتأكيد على ضرورة وأهمية وسائل السلامة، إضافة إلى تدريب المختصين في أعمال السلامة في المنشآت ودورهم في الحد من الإصابات الناجمة عن الحوادث.// انتهى //13:48ت م