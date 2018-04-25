الكويت 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسبدأت اليوم في الكويت أعمال الملتقى العلمي الـ 19 لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون الخليجي برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح.وقال رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور عبدالهادي العجمي في كلمة الافتتاح إن تحديات الحداثة والتطور والازدهار تزيد العبء على المختصين بالتاريخ والآثار ، مؤكداً ضرورة أن يخطو المختصون خطوات تواكب العصر.وأوضح العجمي أن واضعي خطط التنمية الخليجية ينطلقون من تصورات لمستقبل زاهر تستقى من التاريخ ، مؤكدا ًانبهار الجميع من الاكتشافات التاريخية الأخيرة في عدد من دول الخليج.من جانبه قال رئيس الجمعية الدكتور سعيد الهاشمي في كلمة مماثلة إن الجمعية تمكنت من تقديم الكثير من الإنجازات العلمية ومنها مجلة علمية محكمة وجائزة (عبدالله النعيم لخدمة تاريخ الجزيرة العربية وآثارها) ،معربًا عن شكره لدولة الكويت لاستضافتها الملتقى الحالي.بدوره أوضح الأمين العام للجمعية الدكتور أحمد الزيلعي أن دار الآثار الإسلامية بالكويت التي يكرمها الملتقى "منجز تاريخي وحضاري وعلمي وتربوي له أفضال جمة على المعرفة الإنسانية".يذكر أن الجلسة الافتتاحية شهدت الإعلان عن تكريم (دار الآثار الإسلامية) بجائزة تسلمها الوزير الجبري كما تم تكريم الدكتورة سعاد العبدالوهاب والدكتور فيصل الكندري وجواد بوخمسين لجهودهم الداعمة للجمعية.// انتهى //13:50ت م