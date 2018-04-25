الأحساء 9 شعبان 1439 هـ الموافق 25 إبريل 2018 م واساستعرضت جمعية العيون الخيرية في محافظة الأحساء خلال تدشين حملتها للسلة الرمضانية أمس، برنامج لخطتها والآلية المعتمدة في توزيع سلتها الرمضانية على المستفيدين، في قطاع مدنية العيون.وحددت الجمعية قيمة اشتراك الراغبين للمساهمة في السلة بـ 50 ريال أو أكثر، تسلم مناوله أو عبر حسابات الجمعية الرسمية، داعية الجميع لدعم البرنامج، التي تهدف من خلاله تقديم 600 سلة لمستفيديها بقيمة تتخطى الـ 240 ألف ريال، حيث قيمة السلة الواحدة 400 ريال، تتكون من12 نوعا من المواد الغذائية.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية العيون الخيرية خالد الحسين، أن توزيع السلة الغذائية سيبدأ في الـ 24 من الشهر الحالي، وفق خطة عمل تنقل السلال الرمضانية إلى المستفيدين، بالتعاون مع 50 متطوعا.// انتهى //13:52ت م