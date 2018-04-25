الكويت 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأنهت بورصة الكويت جلسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 03ر21 نقطة ليبلغ مستوى 2ر4810 نقطة وبنسبة ارتفاع 44ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 7ر67 مليون سهم تمت من خلال 2881 صفقة نقدية بقيمة 6ر10 مليون دينار كويتي (نحو 9ر34 مليون دولار أمريكي).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 3ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4786 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر49 مليون سهم تمت عبر 1837 صفقة نقدية بقيمة 5ر2 مليون دينار (نحو 2ر8 مليون دولار).وزاد مؤشر السوق الأول بواقع 11ر29 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4822 نقطة بنسبة ارتفاع 62ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر17 مليون سهم تمت عبر 1044 صفقة بقيمة 8 ملايين دينار (نحو 4ر26 مليون دولار).// انتهى //13:52ت م