الرس 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسنفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الرس أمس، خطة فرضية حريق وإنقاذ وإخلاء، بحضور مدير الإدارة العامة للعمليات بمديرية الدفاع المدني بمنطقه القصيم العقيد يوسف الخليف، وأعضاء لجنة التقييم، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة, وذلك في المعهد الثانوي الصناعي بالمحافظة.وأفاد مدير إدارة الدفاع المدني بالرس العقيد علي الرميح، أن إدارة الدفاع المدني تهدف من خلال إقامة هذه الخطط الفرضية لمعرفة السلبيات والعمل على تلافيها, وللوقوف على الجاهزية لجميع الجهات المشاركة، لافتاً إلى أن ذلك يحقق تفعيل العمل المشترك وسرعة التنسيق بين الإدارات الحكومية تحسباً لأي طارئ، مبيناً أنه بعد نهاية الخطة كان هناك اجتماع لمناقشة السلبيات.وفي ختام الفرضية, تم تكريم المشاركين من قبل إدارة المعهد الثانوي الصناعي بالرس.// انتهى //14:00ت م