لندن 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسوقع الملحق الثقافي السعودي في سفارة المملكة لدى المملكة المتحدة الدكتور عبدالعزيز بن علي المقوشي بمكتبه بمقر الملحقية الثقافية في لندن اتفاقية تعاون مع جامعة أكسفورد بروكس البريطانية لتدريب الدفعة الثانية من مرشحي برنامج التطويرالمهني النوعي "خبرات" في المملكة المتحدة.ووفقا للاتفاقية، سيباشر الطرفان خلال شهر يونيو البدء في تدريب خمسة وعشرين معلماً ومعلمة من مرشحي البرنامج.وتتضمن بنود الاتفاقية المرشحين الحاصلين على درجة تقارب 5.0 في اختبار اللغة المعياري (IELTS)، على أن تقوم الجامعة بمنح المرشحين القبولات اللازمة لأغراض الحصول على التأشيرات المناسبة وفق التصنيف المعتمدة لدخول المملكة المتحدة لأغراض التدريب ( 5Tier).وأوضح الدكتور المقوشي، أن الاتصالات مستمرة مع عدد من الجامعات البريطانية لغرض الحصول على أفضل عروض ممكنة لتقديم التدريب لمرشحي البرنامج إلى بريطانيا وذلك بأعلى معايير الجودة اللازمة لضمان فرصة الاستفادة من التجارب البريطانية، وفقا لتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداَ من توقيع اتفاقيات التعاون مع عدد من الجامعات البريطانية المتخصصة في تطوير مهارات المعلمين والمؤسسات التعليمية ومنظومة التعليم العام بالمفهوم الشامل.وكان الملحق الثقافي السعودي في بريطانيا قد وقّع في فبراير الماضي اتفاقية تعاون تدريب الدفعة الثانية من مرشحي البرنامج مع جامعة ستراثكلايد والذي بدأ شهر مارس 2018م، كما تم التوقيع مع جامعة ليستر على أن يبدا البرنامج في شهر يوليو 2018 .مما يذكر أن عام 2017 م، شهد تخريج أول دفعة في البرنامج مع جامعة أكسفورد بروكس، واستفاد منه أحد عشر متدرباً ومتدربة.م ك // انتهى //14:05ت م