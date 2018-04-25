تبوك 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة اسمنت تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور سعيد عبيد وأعضاء مجلس الإدارة.وتسلم سموه نسخة من التقرير السنوي لشركة اسمنت تبوك من رئيس مجلس الإدارة، المتضمن أعمال وإنجازات الشركة خلال الفترة الماضية والموقف المالي, وتحديث اللوائح والأنظمة بالشركة بما يتوافق مع نظام هيئة سوق المال.وشكر سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز , رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على جهودهم، مؤكداً سموه دور الشركة في توطين الوظائف وإتاحة الفرصة للشباب السعودي للعمل بالشركة في المجالات والتخصصات كافة، وتوطينها لجميع الوظائف القيادية.ونوه سمو أمير منطقة تبوك, بما تلقاه الشركة وشركات الاسمنت بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - لدعم الاقتصاد الوطني.// انتهى //14:11ت م