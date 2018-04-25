أبهــا 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم، صاحب السمو الملكي اللواء الركن نايف بن ماجد ، قائد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي وقائد وحدات الحرس الوطني بخميس مشيط، والوفد المرافق له , الذي يزور المنطقة للوقوف على الوحدات المشاركة بالحد الجنوبي.وتمنى سمو أمير منطقة عسير لقائد لواء الإمام محمد بن سعود الآلي وقائد وحدات الحرس الوطني بخميس مشيط والوفد المرافق له طيب الإقامة بالمنطقة.// انتهى //14:13ت م