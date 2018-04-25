جيزان 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمكتبة بالإمارة اليوم , الأمين العام للجنة الوطنية الرئيسية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم فهد بن عبدالله الراجح والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حالياً.ورحب سمو أمير منطقة جازان في مستهل اللقاء بالأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم , متمنياً له التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه خلال الزيارة وكل ما يسهم في إنجاح عمل اللجنة وتقديم أفضل الخدمات للفئات المستفيدة من خدماتها.ونوه سمو أمير منطقة جازان بجهود وإنجازات لجنة (تراحم) في المنطقة , وحرص القائمين عليها على التنوع والتجديد في المشروعات والبرامج الهادفة لتحقيق المفهوم الشامل للرعاية المتكاملة للنزلاء والنزيلات وأسرهم .من جانبه أعرب الأمين العام عن سعادته بالزيارة ولقاء سمو أمير المنطقة , وما استمع إليه من توجيهات , مثمناً متابعة سموه لأنشطة وفعاليات اللجنة.حضر الاستقبال رئيس لجنة (تراحم) بمنطقة جازان علي بن موسى زعله ، وعدد من أعضاء اللجنة بمنطقة جازان.// انتهى //14:19ت م