أبها 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اليوم ، معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي يرافقه عميد الدراسات العليا المشرف على كرسي الملك خالد للبحث العلمي الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع .وفي بداية اللقاء أشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- ، مثمنا ما تقدمه جامعة الملك خالد من جهود لخدمة المجتمع وتطوير البحث العلمي.ثم تسلم سموه تقرير اللقاء العلمي الرابع من تاريخ الملك خالد ، الذي نوقشت خلاله 23 ورقة علمية، قدمها نخبة من الباحثين والمشاركين، إضافة إلى جلسة حوارية مفتوحة حول تاريخ الملك خالد رحمه الله .وفي نهاية اللقاء حث سمو أمير منطقة عسير معالي مدير الجامعة على ضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات العلمية التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع .// انتهى //14:21ت م