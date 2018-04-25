عام / أمير عسير يتسلم تقريرا عن اللقاء العلمي الرابع لتاريخ الملك خالد
الأربعاء 1439/8/9 هـ الموافق 2018/04/25 م واس
أبها 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة اليوم ، معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي يرافقه عميد الدراسات العليا المشرف على كرسي الملك خالد للبحث العلمي الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع .
وفي بداية اللقاء أشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بما يحظى به التعليم من اهتمام ودعم من حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- ، مثمنا ما تقدمه جامعة الملك خالد من جهود لخدمة المجتمع وتطوير البحث العلمي.
ثم تسلم سموه تقرير اللقاء العلمي الرابع من تاريخ الملك خالد ، الذي نوقشت خلاله 23 ورقة علمية، قدمها نخبة من الباحثين والمشاركين، إضافة إلى جلسة حوارية مفتوحة حول تاريخ الملك خالد رحمه الله .
وفي نهاية اللقاء حث سمو أمير منطقة عسير معالي مدير الجامعة على ضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات العلمية التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع .
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14:21ت م