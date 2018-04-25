تبوك 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساختتم تعليم تبوك اليوم, حفل النشاط الرياضي بمدارس المرحلة الابتدائية بمنطقة تبوك, بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري, والمساعد لشؤون تعليم اليمين ماجد بن عبدالرحمن القعير, ومدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبدالله بن صالح الحارثي, وعدد من مديري الإدارات, ورؤساء الأقسام, ومشرفي النشاط, ومشرفي التربية الرياضية, وقيادات المدارس.وشهد الحفل عدداً من الفقرات المنوعة شملت عرضاً للكاراتيه, وعرضاً رياضياً لمجموعة من طلاب مدارس الملك عبدالعزيز, وإقامة المباراة الختامية لبطولة كرة القدم بين فريقي ابتدائية الحسن البصري وابتدائية الملك عبدالعزيز النموذجية.وفِي ختام الحفل, سلّم مدير تعليم تبوك كأس المركز الأول للفريق الفائز في هذه البطولة, كما كرم المدارس الفائزة في المناشط الرياضية والطلاب المتميزين, مشيداً بما تم تحقيقه من إنجازات في مجال النشاط الرياضي لتعليم منطقة تبوك في المنافسات الرياضية المختلفة, مقدماً شكره وتقديره لإدارة نشاط الطلاب, ولرئيس ومشرفي قسم النشاط الرياضي, ومعلمي التربية الرياضية, على جهودهم في إنجاح البرامج والأنشطة الرياضية في المنطقة.// انتهى //15:34ت م