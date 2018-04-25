نجران 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسنوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بما يحظى به القطاع الخاص بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله -، مؤكداً سموه أهمية استمرار القطاع الخاص في سعودة الوظائف لإتاحة فرص عمل جديدة للشباب السعودي.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت نجران عبدالسلام بن عبدالله الدريبي، الذي سلم سموه التقرير السنوي للشركة.وثمن سمو الأمير تركي بن هذلول، الدور البارز لشركة اسمنت نجران، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود والعمل على مبدأ المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق الهدف المنشود من إقامتها فيما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن.// انتهى //15:36ت م